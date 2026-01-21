Путин поручил отреагировать на идеи губернатора камчатки по уборке снега

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства оперативно отреагировать на предложения губернатора Камчатки Владимира Солодова по уборке снега в регионе.
Солодов выступил перед президентом с предложениями по уборке снега и устранению последствий снегопада в регионе.
«Ирек Энварович (министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин — ред.), прошу вас оперативно проработать просьбу и предложения губернатора по уборке снега и принять решение как можно быстрее», — сказал Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.