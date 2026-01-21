Министр ЖКХ Ростовской области: в Новошахтинске отремонтировали водовод

Ремонтные работы на водоводе в Новошахтинске завершены, после 19:00 начнется запуск водоснабжения в городе. Об этом сообщила в своем телеграм-канале министр ЖКХ Антонина Пшеничная вечером в среду, 21 января.
— Ремонтные работы на ОС «Водострой» успешно завершены. Сейчас идет опрессовка системы. Ориентировочно с 19.00 начнется запуск водоснабжения в городе, — написала министр.
Авария на напорном коллекторе произошла ранним утром, около 7:40. Из-за этого остановилась подача воды в Новошахтинск и 14 прилегающих поселков, включая Соколовку, Несветаевский и Самбек. Первоначально ремонт планировали завершить к 18:00.
В течение дня министр трижды информировала горожан. В полдень она сообщала, что специалисты откачивают воду и демонтируют поврежденный участок трубы большого диаметра. К трем часам дня демонтаж был завершен, начался монтаж нового участка.
К вечеру насосные станции «Полевая» и «Западная» уже были запущены, готовилась к работе станция «Баки Ленина». Резервуары насосных станций заполнены водой. За восстановление отвечало ГУП РО «УРСВ».
