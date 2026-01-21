В Новосибирске из-под завалов ТЦ достали третьего пострадавшего, он погиб

«Я только до кассы дошел. Я был на первом этаже. Загрохотало, показалось, что падает снег с крыши большими кусками. Мы в окно повернулась — там падает не только снег, но и куски фасада, одежда посыпалась. ~А когда уже разбились стекла, упал подвесной потолок, стало немного страшно ~», — сказал он.