Ленин умер 102 года назад: в Новосибирске опубликованы засекреченные кадры вождя

Владимир Ильич Ульянов-Ленин — революционер, публицист и создатель первого в мире социалистического государства остаётся одной из ключевых исторических фигур. В Новосибирске его образ увековечен в 13 памятниках: четыре бюста и девять полноразмерных скульптур, которые можно увидеть на улицах города. Напомним, 22 апреля 2026 года исполнится 156 лет со дня рождения Ленина, а 21 января отмечается 102-я годовщина его смерти. После пятидневного прощания в январе 1924 года тело вождя было перенесено в Мавзолей на Красной площади, где оно находится и по сей день. В советских архивах хранятся тысячи фотографий памятников Ленину, установленных в крупных городах страны — около 5 тысяч снимков. По неофициальным данным, в маленьких населённых пунктах насчитывается ещё около 2 тысяч подобных изваяний. Новосибирские кадры позволяют увидеть, как культовая фигура советской эпохи сохраняется в памяти горожан и туристов.