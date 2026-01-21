Первую точную карту России 289 лет назад начертили на льду Финского залива

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Привычный нам контур России появился 289 лет назад 10 (21) января 1737 года на льду Финского залива. В следующем году географы будут праздновать 290 лет первой математически и географически верной карты, которая привела к созданию первого атласа, сообщил ТАСС руководитель издательства «Наука» Михаил Фомин.
«В XVIII веке не существовало компьютеров, поэтому академик Жозеф-Никола Делиль, который нанялся работать в Санкт-Петербургскую академию наук, дождался зимы и начертил огромный контур карты и сетку меридианов прямо на льду Финского залива — единственной большой гладкой поверхности, которая была ему доступна. С этого же дня началась работа коллектива картографов в типографии Академии наук (ныне Издательство “Наука”). В команду входили корректор Барсов, несколько граверов по металлу, а также члены академии, которые обрабатывали данные, поступающие от геодезистов из разных частей империи», — рассказал Фомин.
По его словам, в начале XVIII века Российская империя была уже очень большим государством, но точной карты, адекватно показывающей расстояния между городами, не существовало. Перед Академией наук стояла задача разработать такую проекцию российской территории, которая была бы максимально близкой к реальности. Огромная территория Финского залива была утыкана колышками и флажками. Делиль разработал равнопромежуточную коническую картографическую проекцию, наиболее удобную для такой вытянутой вдоль параллелей страны, как Россия, и наметил план создания сети астропунктов для построения точной карты России. Математическую часть вопроса прямо на льду Финского залива просчитали еще два знаменитых ученых — петербургские академики Леонард Эйлер и Христиан Винсгейм. И благодаря этим трем исследователям на свет появился знакомый нам контур России.
По словам Фомина, в результате работы был создан первый полностью печатный атлас России, известный как «Атлас Шумахера» по фамилии инициатора его создания — библиотекаря Академии наук. Атлас вышел в свет 13 сентября 1745 года. Таким образом, с 21 января 1737 года работает коллектив, который существует и сегодня под названием редакция наук о Земле издательства «Наука». До середины XIX века типография академии наук оставалась главным издательством Российской империи по подготовке уточненных картографических материалов, лоций и атласов.
«Делиль разработал оптимальную программу градусных измерений, отобрал наиболее подходящие для этой цели инструменты и методы. Все это вошло в его работу “Предложение о мерянии Земли в России”, вышедшей в свет в типографии Академии наук. Каждый год 21 января сотрудники Редакции наук о Земле празднуют день рождения своей редакции и день рождения современной карты России. Сегодня наша редакция, как и 289 лет назад, занята подготовкой и выпуском в свет новой географической учебной литературы и академических атласов», — добавила руководитель редакции наук о Земле издательства «Наука» Оксана Толстых.