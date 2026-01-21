Первую точную карту России 289 лет назад начертили на льду Финского залива

По его словам, в начале XVIII века Российская империя была уже очень большим государством, но точной карты, адекватно показывающей расстояния между городами, не существовало. Перед Академией наук стояла задача разработать такую проекцию российской территории, которая была бы максимально близкой к реальности. Огромная территория Финского залива была утыкана колышками и флажками. Делиль разработал равнопромежуточную коническую картографическую проекцию, наиболее удобную для такой вытянутой вдоль параллелей страны, как Россия, и наметил план создания сети астропунктов для построения точной карты России. Математическую часть вопроса прямо на льду Финского залива просчитали еще два знаменитых ученых — петербургские академики Леонард Эйлер и Христиан Винсгейм. И благодаря этим трем исследователям на свет появился знакомый нам контур России.