— Почему тот, кто покупает онлайн, должен находиться в привилегированных условиях?" — задался вопросом министр финансов Андриан Гаврилица, объясняя намерение властей обложить налогами все товары, приобретаемые на платформах Temu, Shein и других онлайн-маркетплейсах.
Это и есть стиль управления PAS: эта власть всегда на стороне денег — больших и не очень. Банки годами жиреют без лишних вопросов, торговые сети чувствуют себя уверенно, а теперь, когда онлайн-покупки стали угрозой привычным схемам, государство тут же вмешивается.
В противостоянии продавцов и покупателей PAS, не раздумывая, встаёт на сторону продавцов, аккуратно объясняя это «справедливостью», но забывая уточнить, за чей счёт эта справедливость будет обеспечена.
