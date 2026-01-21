«Скоро буду танцевать». Белорусские врачи провели уникальную операцию с 3D-технологиями, поставив на ноги парализованного мужчину

Врачи поставили на ноги парализованного белоруса после уникальной 3D-операции. Подробности сообщили в эфире телеканала ОНТ.
— Ну вот, уже потихоньку начинаю ходить. Благодаря нашим врачам, скоро буду танцевать, — с улыбкой признается белорус Сергей Копачев.
Мужчина — ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС. Он был здоров, но в какой-то момент буквально за несколько дней оказался прикован к кровати. Копачев признается, что ни на что не жаловался. По словам белоруса, у него карточке в поликлинике только водительская комиссия, которую он проходит:
— Так как у меня частный сектор, работы всегда непочатый край… Где-то что-то повернулось, прихватило. Прихватило так, что уже стало невмоготу. Ну, дочь вызвала скорую помощь…
В Беларуси врачи провели уникальную операцию и поставили на ноги парализованного мужчину. Фото: скриншот с видео ОНТ.
Мужчину экстренно госпитализировали и поставили неутешительный диагноз — тяжелый гнойный процесс в шейном отделе позвоночника. Для подобных пациентов еще недавно прогноз был неутешительным: глубокая инвалидность или же летальный исход от сепсиса.
Руководитель Витебского областного научно-практического центра «Хирургическая спинальная инфекция» Артем Корнилов обратил внимание, что примерно три недели планировалась индивидуальная система стабилизации:
— Она была изготовлена индивидуально для пациента на 3D-принтере. Пациент за это время проходил предоперационную подготовку, дообследования. Операция длилась около трех часов. В принципе, это штатное время.
В эфире заявили, что пациент пошел на поправку буквально сразу же: вернулась чувствительность, постепенно заработали руки и ноги. Мужчина на протяжении нескольких недель продолжал амбулаторное лечение.
Заведующий хирургическим торакальным гнойным отделением Витебской областной клинической больницы Николай Кондерский заметил, что через полгода ожидается полное сращение воспаленного сегмента позвоночника. Тогда и металлоконструкция будет удалена.
— В настоящее время весь вес головы распределен на грудных позвонках. Шейные позвонки полностью исключены из движения, из давления черепа, что создает благоприятные условия для скорейшего заживления, — отметил Кондерский.
