Власти призывают жителей не выходить на лед Таганрогского залива

Вопрос уборки улиц во время снегопада взяла на контроль глава Таганрога.

Источник: Комсомольская правда

Глава Таганрога призвала жителей и гостей приморского города не выходить на лед залива. Обращение Светлана Камбулова опубликовала в своем официальном телеграм-канале.

Она сообщила, что синоптики предупреждают об ухудшении погоды. С 23 по 26 января в городе ожидаются сильный снег и метель. В четверг, 25 января, возможен ледяной дождь.

Глава города поручила коммунальным службам подготовиться к оперативной уборке снега и обработке дорог противогололедными материалами. Светлана Камбулова взяла этот вопрос на особый контроль, учитывая нарекания жителей по поводу некачественной обработки улиц во время прошлого снегопада.

— Во время выпадения осадков необходимо усилить мониторинг состояния городских магистралей, чтобы избежать аварийных ситуаций, — отметила она.

Особое внимание в обращении уделено безопасности на водоемах. В этот период на реках сохраняется ледостав, а в Таганрогском заливе возможны подвижки льда. Глава города настоятельно попросила жителей не рисковать.

— Уважаемые родители, объясните своим детям о смертельной опасности прогулок по льду! Соблюдайте правила безопасности! Будьте внимательны и осторожны! — призвала Светлана Камбулова.

