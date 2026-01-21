Теоретические расчеты завышают число частиц микропластика в воздухе в тысячи раз

«Частицы микропластика присутствуют во всех земных средах, однако пока у нас крайне мало сведений о том, как они распределены по атмосфере. Мы объединили результаты точечных замеров, которые проводились по всему миру в последнее десятилетие, и обнаружили, что теоретические расчеты их средней концентрации завышают число частиц микропластика в воздухе на 2−4 порядка», — говорится в исследовании.