Теоретические расчеты завышают число частиц микропластика в воздухе в тысячи раз

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Австрийские геофизики выяснили, что теоретические расчеты, нацеленные на оценку количества частиц микропластика в нижних слоях атмосферы Земли, завышают их количество в сотни или даже десятки тысяч раз. Это говорит о необходимости создания более точных моделей их циркуляции в атмосфере, пишут ученые в статье в научном журнале Nature.
«Частицы микропластика присутствуют во всех земных средах, однако пока у нас крайне мало сведений о том, как они распределены по атмосфере. Мы объединили результаты точечных замеров, которые проводились по всему миру в последнее десятилетие, и обнаружили, что теоретические расчеты их средней концентрации завышают число частиц микропластика в воздухе на 2−4 порядка», — говорится в исследовании.
К такому выводу пришла группа австрийских геофизиков под руководством профессора Венского университета (Австрия) Андреаса Штоля при всестороннем анализе и объединении результатов более чем 2,7 тыс. индивидуальных замеров состава и качества воздуха, которые проводились в 283 регионах Земли в промежутке между 2014 и 2024 годами. В их число вошли как различные урбанизированные среды, так и нетронутые человеком уголки природы и нижние слои атмосферы над Мировым океаном.
Как объясняют исследователи, их интерес к составлению глобальной базы данных, посвященной атмосферным «пластиковым выбросам», был обусловлен тем, что фактически все существующие теоретические оценки концентрации частиц микропластика в атмосфере были получены на базе замеров, которые проводились над крупными прибрежными городами на западе Соединенных Штатов.
Для проверки корректности этих расчетов ученые использовали подготовленную ими базу данных для составления глобальной карты распространенности микропластика по нижним слоям атмосферы Земли. Последующее изучение этой карты показало, что средняя концентрация частиц микропластика в реальности оказалась в сотни или даже десятки тысяч раз ниже, чем показывали теоретические модели, в особенности это касается воздуха над сушей.
Так, замеры ученых показывают, что суша ежегодно выбрасывает в атмосферу около 500 тыс. кг микропластика, тогда как теоретические расчеты указывали, что их масса должна быть в 300 раз больше, порядка 150 тыс. тонн. Подобное завышение, как считают ученые, свидетельствует в пользу создания более точных моделей циркуляции микропластика между сушей, водными средами и атмосферой.
О пластиковом загрязнении природы.
За последние десятилетия ученые обнаружили огромные количества частиц пластикового мусора и микропластика не только в реках и озерах, но и во многих удаленных регионах Мирового океана, где возникли гигантские «мусорные пятна». Частицы пластикового мусора были недавно найдены на дне Марианской впадины и на вершине горы Эверест, куда они были занесены ветром, осадками и глубинными течениями, а также в воздухе, выдыхаемом дельфинами и китами.