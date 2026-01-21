В Кузбассе оштрафовали бабушку, посадившую 9-летнего внука за руль

Внимание экипажа ДПС привлек автомобиль Hyundai Creta, который ехал по пустой дороге подозрительно медленно, а при виде патрульной машины резко остановился. Инспекторы не увидели водителя и решили, что он пересел на пассажирское кресло. Но дверь со стороны руля открыл 9-летний мальчик, а с пассажирского места вышла его бабушка.