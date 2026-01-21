Ричмонд
В Кузбассе оштрафовали бабушку, посадившую 9-летнего внука за руль

Инспекторы ДПС в Новокузнецке остановили иномарку, которой управлял 9-летний мальчик. Рядом сидела бабушка — теперь ей придется заплатить 30 тысяч рублей, а маму школьника ждет комиссия ПДН.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Новокузнецке привлекли к ответственности местную жительницу, которая доверила управление своим кроссовером малолетнему ребенку. Поездка обошлась пенсионерке в крупный штраф, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Внимание экипажа ДПС привлек автомобиль Hyundai Creta, который ехал по пустой дороге подозрительно медленно, а при виде патрульной машины резко остановился. Инспекторы не увидели водителя и решили, что он пересел на пассажирское кресло. Но дверь со стороны руля открыл 9-летний мальчик, а с пассажирского места вышла его бабушка.

Женщина попыталась оправдаться, заявив, что внук «просто сидел» на водительском месте, однако запись с видеорегистратора подтвердила факт движения автомобиля под управлением ребенка.

За передачу управления владелицу иномарки оштрафовали на 30 тысяч рублей. По статье о неисполнении родительских обязанностей протокол составили и на маму школьника, материалы уже передали в комиссию по делам несовершеннолетних.