Путин рассказал, что важно для женщины после рождения ребенка

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что для женщины важно иметь возможность вернуться на работу после рождения ребенка.
«Очень важно для женщины после рождения ребенка как можно быстрее вернуться на работу, не потерять квалификацию», — сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.
Глава государства добавил, что продление нахождения ребенка в ясельных группах и детских садах поможет в решении демографических проблем.
Совещание проходит в режиме видео-конференц-связи. Главной темой является рассмотрение вопросов, которые поднимались в ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным».