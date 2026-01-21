Изменения в выплатах единого пособия могут принять в марте, завила Голикова

«Будем просить государственно-правовое управление администрации президента максимально оперативно рассмотреть эти поправки, чтобы после заключения государственно-правового управления президента рассмотреть эти изменения, чтобы ускорить процесс принятия закона в качестве поправки к одному из правительственных законопроектов, который сейчас находится в Государственной думе. Также будем обращаться к нашим коллегам из парламента, чтобы они эту поправку приняли и рассмотрели в возможно короткие сроки. Если этот график сработает, то в марту закон будет принят», — сказала Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции.