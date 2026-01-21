Ричмонд
Голикова: многодетные семьи сохранят единое пособие при увеличении дохода

Голикова: многодетные семьи сохранят право на пособие при увеличении дохода.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Кабмин разработал предложение назначать единое пособие многодетным семьям при небольшом увеличении дохода, не более чем 10% выше прожиточного минимума, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Что предлагается внести в изменения в правила назначения единого пособия? Если при повторном назначении единого пособия у многодетной семьи средний душевой доход превысил величину в один прожиточный минимум, но не более чем на 10%, то назначать единое пособие многодетной семье однократно еще на 12 месяцев. С учетом величины прожиточного минимума установленные на 2026 год, размер допустимого превышения составит 1894 рубля, то есть это означает, что в пределах этого увеличения, пособие будет по-прежнему назначаться», — сказала Голикова в ходе доклада президенту России Владимиру Путину на совещании с членами правительства РФ.

