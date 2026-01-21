Путин отметил важность работы ведомств для налаживания выплат бойцам СВО

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал на важность взаимодействия ведомств, чтобы наладить получение положенных ветеранам СВО и их семьям выплат без волокиты и лишней бюрократии.
Глава государства отметил, что важнейшая задача, долг и ответственность государства и общества — поддержка участников, ветеранов СВО и членов их семей. Путин отметил большую работу в этом вопросе по линии Минобороны, фонда «Защитники Отечества», а также огромный вклад «Общероссийского народного фронта», который объединяет миллионы граждан и волонтеров, активно помогающих бойцам, героям и их семьям.
«В ходе прямой линии поступили обращения по поводу задержек с получением выплат, пенсий, пособий участникам СВО и их родным. Обращаю внимание, что в каждом конкретном случае речь идет о судьбах людей, о семьях, и разбираться с этими нестыковками, сбоями нужно самым тщательным образом. Рассчитываю сегодня услышать, что было сделано для решения этих вопросов, как налажено взаимодействие ведомств, чтобы ветераны СВО, наши бойцы и члены их семей получали положенные выплаты без волокиты и лишней бюрократии», — сказал Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.