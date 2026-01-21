Путин отметил важность работы ведомств для налаживания выплат бойцам СВО

«В ходе прямой линии поступили обращения по поводу задержек с получением выплат, пенсий, пособий участникам СВО и их родным. Обращаю внимание, что в каждом конкретном случае речь идет о судьбах людей, о семьях, и разбираться с этими нестыковками, сбоями нужно самым тщательным образом. Рассчитываю сегодня услышать, что было сделано для решения этих вопросов, как налажено взаимодействие ведомств, чтобы ветераны СВО, наши бойцы и члены их семей получали положенные выплаты без волокиты и лишней бюрократии», — сказал Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.