Путин напомнил о задачах донастройки системы поддержки семей с детьми

Путин напомнил о задаче донастройки системы поддержки семей с детьми.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду на совещании с правительством напомнил о задаче донастройки системы поддержки семей с детьми.

«В рамках нашего совещания предлагаю подробно рассмотреть часть вопросов граждан на прямую линию, некоторые из них мы с вами обсуждали на предыдущей встрече в конце прошлого года. И тогда договорились оперативно отработать меры вместе с коллегами из Государственной Думы и регионов. Прежде всего речь о донастройке системы поддержки семей. Напомню, если у семьи невысокие доходы, то она может получать помощь с момента беременности женщины и вплоть до17-летия ребенка», — сказал Путин.