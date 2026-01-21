Путин попросил держать на контроле вопрос по организации детсадов

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил держать на контроле и вносить коррективы в работу регионов по организации детсадов и ясельных групп.
«Нужно, действительно, держать это (вопрос работы детсадов и ясельных групп — ред.) на контроле постоянно. И вносить соответствующие коррективы в работы и региональных органов власти, ну и соответствующим органам реагировать на федеральном уровне. Обязательно нужно это делать», — сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.