Голикова рассказала о назначении единого пособия для многодетных семей

«Если при повторном назначении единого пособия у многодетной семьи среднедушевой доход превысил величину в один прожиточный минимум, но не более чем на 10%, то назначать единое пособие многодетной семье однократно еще на 12 месяцев. С учетом величины прожиточного минимума, установленной на 2026 год, размер допустимого превышения составит 1894 рубля. То есть это означает, что в пределах этого увеличения пособие будет по-прежнему назначаться», — сказала Голикова в ходе доклада президенту России Владимиру Путину на совещании с членами правительства РФ.