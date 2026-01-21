Ричмонд
Путин призвал совершенствовать меры поддержки семей с детьми

Путин: регионы должны постоянно совершенствовать меры поддержки семей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Правительство и региональные власти должны постоянно совершенствовать меры поддержки семей с детьми, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Все меры, которые мы реализуем в демографической сфере, в части поддержки семей с детьми, должны опираться на мнение граждан, учитывать их запросы, оценку эффективности тех решений, которые уже действуют. На этой основе и правительство, и коллегия субъектов Федерации должны постоянно совершенствовать систему поддержки семей с детьми, дополнять и донастраивать ее. Очевидно, что только в этом случае наша демографическая политика будет приносить реальный ощутимый результат», — сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.