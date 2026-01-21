Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин потребовал запустить систему выплаты единого пособия для семей

Путин потребовал быстрее запустить систему выплаты единого пособия для семей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин потребовал запустить систему выплаты единого пособия для семей как можно быстрее.

«Надо запустить эту систему как можно быстрее… Я попрошу администрацию подключиться и помочь и в работе с регионами, и в работе с парламентом», — сказал Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции, упоминая систему выплаты единого пособия для семей.

Президент России, обращаясь к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, подчеркнул, что нужно посмотреть, как система будет работать на практике, чтобы после принимать другие решения или корректировать уже принятые.