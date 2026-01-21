Путин поручил разобраться с обращениями, касающимися участников СВО

«В ходе прямой линии поступили обращения по поводу задержек с получением выплат, пенсий, пособий участникам СВО и их родным. Обращаю внимание, в каждом конкретном случае речь идет о судьбах людей, о семьях. Разбираться с этими нестыковками, сбоями нужно самым тщательным образом», — сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.