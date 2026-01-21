Ричмонд
Льготные лекарства должны быть доступны в каждом регионе, заявил Путин

Путин: льготные лекарства должны быть доступны в каждом регионе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что льготные лекарства должны быть доступны в каждом регионе, соответствующие социальные обязательства должны выполняться.

«Подчеркну, льготные лекарства должны быть доступны в каждом регионе и населённом пункте. Это социальные обязательства государства, и их нужно выполнять должным образом. Направлять финансовые средства в регионы, налаживать работу на местах, своевременно заключать контракты на покупку препаратов. И, конечно, выстраивать логистику», — сказал Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.