Путин рассказал о вкладе «Народного фронта» в поддержку бойцов СВО

«Важнейшая задача, долг и ответственность государства, всего нашего общества — это поддержка участников и ветеранов специальной военной операции, членов их семей… Огромный вклад вносит “Общероссийский народный фронт”. Он объединяет миллионы наших граждан, волонтеров, которые активно делом помогают бойцам, нашим героям и их семьям», — сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.