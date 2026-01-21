Ричмонд
Путин рассказал о вкладе «Народного фронта» в поддержку бойцов СВО

Путин: «Народный фронт» вносит огромный вклад в поддержку бойцов СВО и их семей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Огромный вклад в поддержку участников и ветеранов СВО, а также их семьям вносит движение «Народный фронт», заявил президент России Владимир Путин.

«Важнейшая задача, долг и ответственность государства, всего нашего общества — это поддержка участников и ветеранов специальной военной операции, членов их семей… Огромный вклад вносит “Общероссийский народный фронт”. Он объединяет миллионы наших граждан, волонтеров, которые активно делом помогают бойцам, нашим героям и их семьям», — сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.