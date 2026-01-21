Путин поручил сделать систему поддержки участников СВО более эффективной

«Безусловно, нужно продолжить цифровизацию всех решений, связанных с вопросами, которые мы сейчас обсуждаем (поддержки участников СВО — ред.), сделать всю эту систему более эффективной, работоспособной с тем, чтобы и ребята наши, которые сейчас рискуют жизнью, а подчас и отдают свою жизнь в интересах России, были уверены в том, что все вопросы социального характера и для них, и для их членов семей будут решаться», — сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.