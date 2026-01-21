Ричмонд
В Башкирии суд оштрафовал на 300 тысяч рублей водителя, пойманного пьяным

Повторная пьяная езда обошлась жителю Башкирии в 300 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии суд вынес приговор водителю, повторно пойманному пьяным за рулем. По информации республиканской прокуратуры, 23-летнего парня оштрафовали на 300 тысяч рублей и лишили прав на три года.

Инцидент произошел в октябре 2025 года. Водитель сел за руль Hyundai Sonata в нетрезвом состоянии, хотя уже имел судимость за такое же нарушение.

Помимо штрафа, суд назначил ему обязательные исправительные работы сроком на один год с удержанием 15% заработка. Автомобиль, на котором он ехал, вернули его владельцу.

