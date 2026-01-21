Путин на совещании с правительством дал поручения по итогам прямой линии

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с правительством зимний сезон в регионах, поддержку бойцов СВО и семей с детьми и дал поручения по итогам прямой линии.
О разгуле стихии.
«Предлагаю начать с того, как регионы, в том числе находящиеся вблизи от линии боевого соприкосновения, проходят зимний сезон. Как работает энергетическая инфраструктура, обеспечивается подача электричества, тепла, воды в домах граждан, на предприятия, в организации социальной сферы».
Глава государства поинтересовался у губернатора Камчатского края Владимира Солодова, как обстоят дела в регионе после мощного циклона. Он также попросил власти быть готовыми к приближающимся морозам и сильным снегопадам в некоторых субъектах.
О вопросах на «Итогах года».
Особое внимание Путин уделил обращениям на прямую линию. Всего их поступило более трех миллионов, большинство касалось социальной политики.
«Вопросы, которые поднимают граждане — это не только важнейший индикатор. Где, на каких направлениях государство должно концентрировать дополнительные усилия, добиваться больших результатов. Но каждое обращение — это и прямое указание к действию федеральных, региональных, местных органов власти».
О поддержке военных.
Президент поручил тщательно разбираться с вопросами в отношении участников СВО и их семей. Их поддержка — важнейшая задача, долг и ответственность государства и всего общества. Система помощи должна стать более эффективной и работоспособной.
«Люди, которые на фронте находятся, должны знать, что государство надежно обеспечивает их интересы и интересы членов их семей».
Кроме того, нужно продолжить цифровизацию всех вопросов, касающихся выплат бойцам СВО.
«Я попрошу быть готовыми доложить, что сделано за то время, которое сейчас будет потрачено на то, чтобы имеющиеся вопросы закрыть».
О демографической политике.
Путин также напомнил правительству о задаче донастройки системы поддержки семей с детьми. Он призвал как можно быстрее запустить выплаты единого пособия.
«Все меры, которые мы реализуем в демографической сфере, в части поддержки семей с детьми, должны опираться на мнение граждан, учитывать их запросы, оценку эффективности тех решений, которые уже действуют. На этой основе и правительство, и коллегия субъектов Федерации должны постоянно совершенствовать систему поддержки семей с детьми, дополнять и донастраивать ее. Очевидно, что только в этом случае наша демографическая политика будет приносить реальный, ощутимый результат. Именно такая ключевая, стратегическая задача и стоит перед Россией».
Прорабатывается вопрос продления работы детских садов. Рекомендации правительства регионам, касающиеся системы дошкольного образования, должны быть настойчивыми.
«Очень важно для женщины после рождения ребенка как можно быстрее вернуться на работу, не потерять квалификацию».
О фармацевтической сфере.
Отдельно затрагивалось развитие производства отечественных лекарств и вакцин, а также увеличение мощности фармацевтических предприятий.
«Льготные лекарства должны быть доступны в каждом регионе и населенном пункте. Это социальные обязательства государства, и их нужно выполнять должным образом. Направлять финансовые средства в регионы, налаживать работу на местах, своевременно заключать контракты на покупку препаратов. И, конечно, выстраивать логистику».
Другие заявления Путина.
Ключи от купленных квартир должны выдавать гражданам вовремя, здесь важна системная работа с застройщиками. Важно избежать чрезмерного роста административной нагрузки на малый бизнес.
Это первое совещание с правительство в новом году. Оно проходило в режиме видео-конференц-связи. С докладами выступили вице-премьеры и главы некоторых министерств.