Путин назвал поддержку бойцов СВО моральной обязанностью государства

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал моральной обязанностью государства поддержку бойцов СВО.
Российский лидер подчеркнул, что решение вопросов социального характера, выполнение обязательств государства перед бойцами СВО и членами их семей имеет чрезвычайно важное значение, в том числе для успешного выполнения боевых задач.
«И это просто обязанность государства, моральная обязанность — поддержать наших бойцов и наших ветеранов», — сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.