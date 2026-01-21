Ричмонд
Путин назвал поддержку бойцов СВО моральной обязанностью государства

Путин назвал поддержку участников СВО моральной обязанностью государства.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал моральной обязанностью государства поддержку бойцов СВО.

Российский лидер подчеркнул, что решение вопросов социального характера, выполнение обязательств государства перед бойцами СВО и членами их семей имеет чрезвычайно важное значение, в том числе для успешного выполнения боевых задач.

«И это просто обязанность государства, моральная обязанность — поддержать наших бойцов и наших ветеранов», — сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.