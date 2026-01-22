На набережной Камы в Перми заработали бесплатные склоны для сноуборда и лыж

В Перми на нижней части набережной Камы, в районе амфитеатра, открылись новые склоны для катания на сноубордах и горных лыжах. Площадка доступна для всех желающих.
Для спортсменов подготовили две горки: одну — для начинающих, вторую — для более опытных райдеров. Склон для новичков имеет размеры 4 на 19 метров, а трасса для продвинутых — 4,5 на 25 метров. Покататься здесь можно до конца февраля.
В выходные и праздничные дни площадка работает с 10:00 до 21:00, в будни — с 15:00 до 22:00. На территории установлен тёплый павильон с пунктом проката. Со своим снаряжением катание бесплатное, при необходимости можно взять в аренду полный комплект экипировки. Кроме того, по вторникам и воскресеньям на склонах будут проходить бесплатные занятия по сноуборду и горным лыжам.