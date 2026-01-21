Учёные нашли в перуанской мумии пластину из необычного сплава

Внутри одной из перуанских мумий учёные обнаружили вживлённую металлическую пластину, выполненную из сложного сплава. Необычную находку сделали специалисты, изучающие так называемые трёхпалые мумии, найденные в районе Наски, пишет KP.RU со ссылкой на Daily Mail.
Судебно-медицинский эксперт Хосе Зальсе Бенитес сообщил, что анализ показал необычный состав материала. По его оценке, пластина включает сразу несколько металлов, среди которых серебро, олово, медь и алюминий, а также редкие элементы — кадмий и осмий. Он подчеркнул, что создание подобного сплава в древние времена потребовало бы крайне высокого уровня технологий.
Участники исследований уже заявляли, что при вскрытии одной из мумий из кисти руки был извлечён лёгкий металлический элемент, напоминающий имплант. Тогда же специалисты обращали внимание на нетипичное строение конечностей и наличие внутри них странных костных образований и структур с чешуйчатым рисунком.
Новые результаты лишь усилили волну дискуссий вокруг загадочных находок из Перу. Изучение мумий Наски, которые, по данным исследователей, могли быть незаконно извлечены из древних захоронений, продолжается с участием международных научных групп и по-прежнему вызывает широкий резонанс.
