Генерал Александр Мешков лично проверил, как работает полиция Екатеринбурга

— Гарнизону удалось добиться снижения кривой преступности на 7% (15 410). В том числе тяжких особо тяжких на 3,7% (5 592), — сказано в сообщении. — Почти на 15% уменьшилось количество преступлений против собственности. Более чем на 7% грабежей, на 17% разбоев, на 12% краж. В том числе снизилось на 26% число карманных краж и на 13% хищений из квартир.