Генерал Александр Мешков лично проверил, как работает полиция Екатеринбурга

Начальник свердловского Главка МВД Александр Мешков в рамках рабочего визита посетил УМВД Екатеринбурга. Он принял участие в совещании по итогам работы гарнизона в 2025 году. На мероприятии также были замглавы города Рустам Галямов и прокурор старший советник юстиции Игорь Корелов. Об итогах встречи рассказал пресс-секретарь областного Управления МВД Валерий Горелых.
— Гарнизону удалось добиться снижения кривой преступности на 7% (15 410). В том числе тяжких особо тяжких на 3,7% (5 592), — сказано в сообщении. — Почти на 15% уменьшилось количество преступлений против собственности. Более чем на 7% грабежей, на 17% разбоев, на 12% краж. В том числе снизилось на 26% число карманных краж и на 13% хищений из квартир.
Отмечается, что в Екатеринбурге стало на 24% меньше уличных преступлений. Число случаев мошенничества снижено на 28%.
Полковник Горелых также добавил, что были поставлены и приоритетные задачи на 2026 год. Генерал Александр Мешков акцентировал внимание на Международном фестивале молодежи. Также нужно усилить профилактику преступлений в сфере IT, миграционных нарушений. Силовикам предстоит предотвратить эпизоды наркопреступлений, подростковой преступности и экстремизма.