Врач Крашкина рассказала о пользе объятий для психического здоровья

Распространение цифровизации и снижение живого общения приводят к усилению тактильного голода, негативно влияющего на уровень стресса и эмоциональное состояние людей. Об этом «Известиям» рассказала врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.
По ее словам, продолжительные объятия способствуют выработке гормона окситоцина, усиливающего чувство безопасности, и снижают уровень кортизола, отвечающего за стресс. Это активирует парасимпатическую нервную систему, что уменьшает тревожность и чувство одиночества.
Эксперт подчеркивает, что дискомфорт от тактильного контакта может быть связан с особенностями темперамента, травматичным опытом или нейроразнообразием, поэтому объятия должны быть строго добровольными.
Научные исследования подтверждают, что даже 20−30 секундный контакт перед стрессовой ситуацией помогает снизить артериальное давление и улучшить эмоциональную регуляцию. При этом ключевую роль играет контекст — объятия от близкого человека действуют успокаивающе, а нежелательный контакт дает обратный эффект.
Крашкина отметила, что универсальной нормы объятий не существует, но даже один осознанный и уважительный контакт в день может улучшить самочувствие, а альтернативой может стать массаж или общение с животными.
Гастроэнтеролог Татьяна Головчанская в беседе с «Газетой.Ru» также отметила связь между физическим и эмоциональным состоянием, указав на влияние микробиоты кишечника на химический баланс мозга через ось «мозг-кишечник». Она рекомендовала включать в рацион больше овощей, фруктов и ферментированных продуктов для поддержания здоровья кишечника и эмоционального баланса.
