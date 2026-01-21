Врач Крашкина рассказала о пользе объятий для психического здоровья

Гастроэнтеролог Татьяна Головчанская в беседе с «Газетой.Ru» также отметила связь между физическим и эмоциональным состоянием, указав на влияние микробиоты кишечника на химический баланс мозга через ось «мозг-кишечник». Она рекомендовала включать в рацион больше овощей, фруктов и ферментированных продуктов для поддержания здоровья кишечника и эмоционального баланса.