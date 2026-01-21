Минсвязи установило операторам сотовой связи требования по мобильному интернету

Министерство связи и информатизации Беларуси своим постановлением установило единые правила оказания услуг мобильного интернета. Соответствующий документ опубликован на Национальном правовом портале.
Теперь по обновленным правилам для всех абонентов, у которых безлимитные тарифы, устанавливается гарантированный обязательный начальный ежемесячный объем мобильного интернета — он будет составлять 30 ГБ. В названный период времени до исчерпания обозначенного лимита скорость передачи данных абонентам ограничиваться не будет.
После того, как лимит абонентом будет исчерпан, оператор обязан снизить входящую скорость до уровня 1 Мбит/с.
При этом пользователи смогут восстановить высокоскоростной доступ. Для этого будет нужно приобрести у оператора дополнительный пакет трафика или период оказания услуг.
Отметим, что постановление Минсвязи вступает в силу через месяц после его официального опубликования.
Ранее мы писали о том, что вице-премьер Наталья Петкевич сделала заявление о ситуации с лекарствами в Беларуси (читать далее вот тут).