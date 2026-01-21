Ричмонд
Минсвязи установило операторам сотовой связи требования по мобильному интернету

В Беларуси Минсвязи установило требования к оказанию услуг по передаче данных.

Источник: Комсомольская правда

Министерство связи и информатизации Беларуси своим постановлением установило единые правила оказания услуг мобильного интернета. Соответствующий документ опубликован на Национальном правовом портале.

Теперь по обновленным правилам для всех абонентов, у которых безлимитные тарифы, устанавливается гарантированный обязательный начальный ежемесячный объем мобильного интернета — он будет составлять 30 ГБ. В названный период времени до исчерпания обозначенного лимита скорость передачи данных абонентам ограничиваться не будет.

После того, как лимит абонентом будет исчерпан, оператор обязан снизить входящую скорость до уровня 1 Мбит/с.

При этом пользователи смогут восстановить высокоскоростной доступ. Для этого будет нужно приобрести у оператора дополнительный пакет трафика или период оказания услуг.

Отметим, что постановление Минсвязи вступает в силу через месяц после его официального опубликования.

