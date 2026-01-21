Ричмонд
В Ростове нашли по видео и оштрафовали водителя автобуса за проезд на красный свет

Опасный маневр на площади Народного ополчения зафиксировали на видео.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове водителя автобуса, проехавшего на красный сигнал светофора, нашли и оштрафовали полицейские. Об этом сообщили в отделе пропаганды Управления ГАИ по Донскому региону.

Нарушение было обнаружено в ходе мониторинга соцсетей. На опубликованном в соцсетях ролике видно, как пассажирский автобус проезжает на запрещающий сигнал светофора на площади Народного ополчения.

В результате проверки инспекторы установили личность водителя. Им оказался 65-летний житель Ростова.

В отношении него составили административный протокол по статье «Проезд на запрещающий сигнал светофора» Кодекса об административных правонарушениях. Суд назначил водителю наказание в виде штрафа в размере 1500 рублей.

В Госавтоинспекции напомнили, что соблюдение ПДД — основа безопасности на дороге. От водителей пассажирского транспорта требуется особая ответственность.

