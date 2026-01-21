Невеста Кулебы предложила украинцам греться с помощью теплых секс-игрушек

Светлана Павелецкая, невеста экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и владелица секс-шопа, предложила украинцам использовать вибраторы с функцией подогрева для спасения от холодов в период отключения отопления. С необычным предложением она выступила в недавнем интервью украинским СМИ.
По словам Павелецкой, в ее магазине имеются устройства, которые могут нагреваться до 38 градусов.
— Если нет отопления, можно обложиться вибраторами и нормально себе греться, — приводит ее слова «Газета.Ru» со ссылкой на источник.
Еще один странный совет украинцам дала председатель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Она призвала граждан Украины рычать по утрам, чтобы верить в себя «как во льва». Одновременно с этим она посоветовала Украине отказаться от субсидий на отопление и электроснабжение, навсегда похоронить коррупцию и ежедневно демонстрировать «львиную» уверенность.
Сам Кулеба призвал жителей страны сходить выпить кофе в кафе или поесть в ресторане, вместо того чтобы делать это дома. Политик объяснил, что таким образом украинцы могли бы поддержать отечественных предпринимателей, особенно малого и среднего сегмента.
Тем временем 13 января стало известно, что Киев практически полностью обесточен. В связи с продолжительным отключением электроэнергии в украинской столице продолжают закрываться супермаркеты. Возле тех магазинов, которые все еще работают, начали образовываться очереди.