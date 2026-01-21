Невеста Кулебы предложила украинцам греться с помощью теплых секс-игрушек

Еще один странный совет украинцам дала председатель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Она призвала граждан Украины рычать по утрам, чтобы верить в себя «как во льва». Одновременно с этим она посоветовала Украине отказаться от субсидий на отопление и электроснабжение, навсегда похоронить коррупцию и ежедневно демонстрировать «львиную» уверенность.