В ЛНР запустили пилотный проект семейного кураторства

Сенатор привела пример одной из семей, над которой было установлено кураторство. После пожара, уничтожившего их дом, люди вынуждены проживать в съёмном жилье. В рамках проекта им окажут содействие в восстановлении документов и оформлении материнского капитала. Старшему сыну помогут вернуться к обучению в колледже и получить профессию автомеханика, а также подготовят документы для поступления в автошколу. Младшего ребёнка планируют устроить в детский сад.