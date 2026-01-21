В ЛНР запустили пилотный проект семейного кураторства

В Луганской Народной Республике начал действовать проект семейного кураторства, направленный на помощь семьям, оказавшимся в социально опасном положении. О старте инициативы сообщила представитель ЛНР в Совете Федерации Дарья Лантратова, пишет Луганский информационный центр.
По её информации, пилотную программу сопровождения таких семей запустили в конце прошлого года при участии Министерства образования ЛНР. Проект предполагает персональную работу с каждой семьёй и комплексную помощь в решении накопившихся проблем.
Сенатор привела пример одной из семей, над которой было установлено кураторство. После пожара, уничтожившего их дом, люди вынуждены проживать в съёмном жилье. В рамках проекта им окажут содействие в восстановлении документов и оформлении материнского капитала. Старшему сыну помогут вернуться к обучению в колледже и получить профессию автомеханика, а также подготовят документы для поступления в автошколу. Младшего ребёнка планируют устроить в детский сад.
Лантратова отметила, что государственные органы уже проводят профилактическую работу с детьми, состоящими на учёте в комиссиях по делам несовершеннолетних, однако одних административных мер, по её оценке, недостаточно. Она подчеркнула важность личного участия, внимания и индивидуального подхода к каждой семье.
В рамках проекта кураторами стали представители министерства образования ЛНР, муниципальных властей и депутаты. Перед началом работы они пройдут специальный образовательный курс, где получат базовые знания по психологической поддержке, педагогике и юридическим аспектам взаимодействия с семьями.
Сенатор выразила уверенность, что выстраивание доверительных отношений, личный пример и совместный поиск решений помогут участникам проекта эффективно вывести семьи из сложной жизненной ситуации.
