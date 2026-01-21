Юрист рассказала, когда можно не ходить на работу из-за морозов

Москва готовится к значительному похолоданию. Юрист по трудовому праву Валентина Яковлева объяснила, что при морозах сотрудники могут рассчитывать только на официальные меры работодателя или властей, а не на автоматическое освобождение от работы. Об этом пишет «Постньюс».
«Самостоятельное решение не выходить считается прогулом. Основанием может быть только официальный акт властей о приостановке работы в условиях ЧС или решение работодателя о простое», — пояснила Яковлева.
Работодатель обязан обеспечивать безопасные условия труда, но закон не предусматривает автоматического освобождения от работы при морозах. Для сотрудников непрерывного цикла, таких как энергетики, транспортники и медики, отмена работы маловероятна, однако им обязаны предоставлять перерывы на обогрев, ограничивать время на холоде и выдавать спецодежду.
Если в офисе холодно, работник может зафиксировать нарушение температуры, уведомить работодателя и требовать соблюдения СанПиН. В случае отказа компания обязана оформить простой с оплатой не менее ⅔ среднего заработка. При бездействии работодателя жалобу можно направить в Государственную инспекцию труда.
Напомним, россиян предупредили об аномальных морозах. В некоторых регионах России столбики термометров могут опуститься до −50°C.