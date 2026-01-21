Юрист рассказала, когда можно не ходить на работу из-за морозов

Москва готовится к значительному похолоданию. Юрист по трудовому праву Валентина Яковлева объяснила, что при морозах сотрудники могут рассчитывать только на официальные меры работодателя или властей, а не на автоматическое освобождение от работы. Об этом пишет «Постньюс».