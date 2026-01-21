Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме хотят запретить детям использовать соцсети до 14 лет

Депутат Свинцов призвал запретить детям пользоваться соцсетями в России.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Госдумы Андрей Свинцов предложил ограничить доступ детей к соцсетям. По его мнению, дети до 14 лет вообще не должны пользоваться соцсетями, а с 14 до 16 лет доступ нужно сильно ограничить. Свинцов предложил обсудить это с врачами, родителями и владельцами соцсетей.

Свинцов считает, что даже подросткам старше 16 лет нужно ограничивать время в соцсетях. Он предлагает, чтобы дети могли пользоваться соцсетями только утром и вечером, когда они не учатся, но не днем, когда они в школе.

Депутат сказал, что изначально эту идею предложили врачи. Они беспокоятся, что слишком много времени в соцсетях может сделать детей зависимыми и отвлечь их от общения с друзьями и учебы. Это может плохо повлиять на их развитие и настроение.

Ранее KP.RU сообщил, что Свинцов говорил о, якобы, замедлении работы Telegram Роскомнадзором. Ведомство позже опровергло его слова.