В Эфиопии впервые обнаружили останки древних парантропов

«Многие эксперты высказывали предположения, что строгая диетическая специализация была причиной того, почему парантропы обитали только в южных регионах Восточной Африки, тогда как другие ученые предполагали, что это было связано с их неспособностью конкурировать с более “всеядными” древними людьми. Оказалось, что на самом деле ни то, ни другое не было правдой — парантропы были широко распространены и могли питаться разнообразной диетой», — подытожил профессор Алемсехед.