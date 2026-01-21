На Украине вновь обсуждают вопрос возможной отставки Сырского

Вопрос возможной отставки Александра Сырского с поста главкома ВСУ вновь начали обсуждать на Украине. Об этом сообщило украинское издание «Страна».
Как утверждается в материале, этот вопрос вновь поднимается в связи с волной кадровых перестановок в государстве.
«В его адрес уже давно идет критика с разных сторон в устаревшем подходе к управлению войсками, в безразличии к большим потерям и в провалах по важным направлениям», — говорится в сообщении издания.
При этом сообщается, что в СМИ медийно раскручивают ряд «более прогрессивных» командиров ВСУ, таких как командующий объединенными силами Михаил Драпатый и командир 3-го корпуса ВСУ Андрей Билецкий.
Как писал сайт KP.RU, в начале января глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не планирует отправлять в отставку Сырского. Зеленский пояснил, что на данный момент в стране продолжаются процессы перезагрузки в правительстве и силовом блоке.