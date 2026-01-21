В Индонезии нашли древнейшие наскальные рисунки возрастом 67,8 тыс. лет

Эти замеры указали на то, что два стилизованных отпечатка рук, найденных в пещере Лянг-Метандуно на острове Муна у южных берегов Сулавеси, были рекордно древними. Их геохронологический возраст составляет 60,9 тыс. и 67,8 тыс. лет, что на 15 тыс. лет больше возраста других наскальных рисунков из Индонезии, а также на несколько тысяч лет больше, чем возраст отпечатков рук неандертальцев из испанской пещеры Мальтравиесо, которые до этого были древнейшим примером искусства для всего рода Homo в целом.