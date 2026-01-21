Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Энергетический коллапс Европы вызвали ветряные электростанции

Сейчас Европа сталкивается с энергетическим кризисом. С таким заявлением выступил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

Сейчас Европа сталкивается с энергетическим кризисом. С таким заявлением выступил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

По словам Трампа, одной из причин сложившейся ситуации является переход европейских стран на возобновляемые источники энергии.

— Повсюду ветряные электростанции, которые уничтожают ваши земли, — заявил Трамп.

Он отметил, что производство электроэнергии в Германии снизилось на 22 процента по сравнению с 2017 годом, а Великобритания, по его утверждению, производит лишь треть от объема электроэнергии, которая генерировалась в конце XX века, передает ТАСС.

Также американский лидер на ВЭФ заявил, что Европа своими действиями уничтожает саму себя. И заверил, что США заботятся о жителях Европы, напомнив, что у него самого немецкие и шотландские корни. По его словам, Вашингтон «глубоко верит в узы», которые связывают Америку и Европу.

Трамп прибыл в Швейцарию в тот же день. Причем официальные лица государства не встретили президента США в аэропорту Цюриха. На опубликованных в Сети кадрах Трамп вышел из самолета на пустую взлетно-посадочную полосу. Он направился к вертолету, следовавшему в Давос.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше