Трамп: Энергетический коллапс Европы вызвали ветряные электростанции

Сейчас Европа сталкивается с энергетическим кризисом. С таким заявлением выступил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
По словам Трампа, одной из причин сложившейся ситуации является переход европейских стран на возобновляемые источники энергии.
— Повсюду ветряные электростанции, которые уничтожают ваши земли, — заявил Трамп.
Он отметил, что производство электроэнергии в Германии снизилось на 22 процента по сравнению с 2017 годом, а Великобритания, по его утверждению, производит лишь треть от объема электроэнергии, которая генерировалась в конце XX века, передает ТАСС.
Также американский лидер на ВЭФ заявил, что Европа своими действиями уничтожает саму себя. И заверил, что США заботятся о жителях Европы, напомнив, что у него самого немецкие и шотландские корни. По его словам, Вашингтон «глубоко верит в узы», которые связывают Америку и Европу.
Трамп прибыл в Швейцарию в тот же день. Причем официальные лица государства не встретили президента США в аэропорту Цюриха. На опубликованных в Сети кадрах Трамп вышел из самолета на пустую взлетно-посадочную полосу. Он направился к вертолету, следовавшему в Давос.