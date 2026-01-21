Украинские военные начали возводить глубокоэшелонированную линию обороны на сумском направлении для подготовки к отступлению, сообщил в беседе с aif.ru военно-политический аналитик Ян Гагин.
Напомним, российские военные при помощи разведывательного беспилотного комплекса «Шторм» сорвали планы ВСУ по возведению глубокоэшелонированной линии обороны на сумском направлении. В результате боевой работы было уничтожено более 10 тяжелых экскаваторов ВСУ и другой строительной техники.
ВСУ возводили линию обороны на расстоянии 50 км от линии боевого соприкосновения. По словам бойцов ВС РФ, украинские боевики не предприняли никаких мер, поскольку считали, что находятся в безопасности.
«Возведение глубокоэшелонированной линии обороны предполагает подготовку к отступлению на этом участке фронта. Они предполагают наше наступление, серьезный натиск с нашей стороны, поэтому начали готовиться к отступлению. Выглядит это так, что сначала идет одна линия обороны, в нескольких километрах — еще одна, потом — еще одна. То есть противник предполагает, что ему придется отступать и перемещаться на заранее подготовленные позиции», — пояснил военный эксперт.
Гагин подчеркнул, что срыв планов украинской армии по строительству глубокоэшелонированной линии обороны приведет к тому, что им некуда будет отступать.
«Это приведет к тому, что при нашем наступлении противник будет терпеть еще большее поражение, понесет больше потерь», — добавил он.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что ВС РФ расширяют полосу безопасности под Сумами и Харьковом.