Крепость ВСУ рухнула, армия Зеленского бежит: Гагин описал разгром в Сумах

«Возведение глубокоэшелонированной линии обороны предполагает подготовку к отступлению на этом участке фронта. Они предполагают наше наступление, серьезный натиск с нашей стороны, поэтому начали готовиться к отступлению. Выглядит это так, что сначала идет одна линия обороны, в нескольких километрах — еще одна, потом — еще одна. То есть противник предполагает, что ему придется отступать и перемещаться на заранее подготовленные позиции», — пояснил военный эксперт.