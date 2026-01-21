Довлатова рассказала, что позволяет Волочковой не стареть

Аллу Довлатову на 50-летии Волочковой журналисты подбивали уговорить Настю сходить к косметологу. Об этом Алла сообщила балерине во время публичного поздравления. Анастасия надула губки: всем известно, что она ярая противница современных средств омоложения. — Прости Господи, — перекрестилась Волочкова. А Довлатова продолжила, рассказав о том, что, по ее мнению, позволяет Насте не стареть. — Она потому и не стареет, потому что у нее в душе весна и любовь, — заявила Алла. Смотрите поздравление Довлатовой в нашем видео.