Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Довлатова рассказала, что позволяет Волочковой не стареть

Аллу Довлатову на 50-летии Волочковой журналисты подбивали уговорить Настю сходить к косметологу. Об этом Алла сообщила балерине во время публичного поздравления. Анастасия надула губки: всем известно, что она ярая противница современных средств омоложения. — Прости Господи, — перекрестилась Волочкова. А Довлатова продолжила, рассказав о том, что, по ее мнению, позволяет Насте не стареть. — Она потому и не стареет, потому что у нее в душе весна и любовь, — заявила Алла. Смотрите поздравление Довлатовой в нашем видео.

Аллу Довлатову на 50-летии Волочковой журналисты подбивали уговорить Настю сходить к косметологу. Об этом Алла сообщила балерине во время публичного поздравления. Анастасия надула губки: всем известно, что она ярая противница современных средств омоложения.

— Прости Господи, — перекрестилась Волочкова.

А Довлатова продолжила, рассказав о том, что, по ее мнению, позволяет Насте не стареть.

— Она потому и не стареет, потому что у нее в душе весна и любовь, — заявила Алла.

Смотрите поздравление Довлатовой в нашем видео.