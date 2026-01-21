В зоне СВО ликвидировали белорусского наемника ВСУ Лазарева

В зоне спецоперации ликвидировали белорусского наемника ВСУ Алексея Лазарева с позывным «Вуж».
Как сообщается в соцсетях, в 2022-м Алексей Лазарев служил командиром расчета переносного зенитного ракетного комплекса в полку имени Кастуся Калиновского*. Однако в конце года военный покинул его ряды.
В начале 2025 года Алексей Лазарев снова стал участвовать в боевых действиях, но в другом подразделении, где отвечал за направление дронов. Его ликвидировали 19 января.
Ранее сообщалось, что на Украине ликвидировали бразильского наемника ВСУ. Уроженец штата Сан-Пауло прибыл в страну в ноябре.
* Организация, внесенная Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.