В зоне СВО ликвидировали белорусского наемника ВСУ Лазарева

В зоне СВО ликвидировали иностранного наемника ВСУ, который был командиром расчета ПЗРК.

Источник: Аргументы и факты

В зоне спецоперации ликвидировали белорусского наемника ВСУ Алексея Лазарева с позывным «Вуж».

Как сообщается в соцсетях, в 2022-м Алексей Лазарев служил командиром расчета переносного зенитного ракетного комплекса в полку имени Кастуся Калиновского*. Однако в конце года военный покинул его ряды.

В начале 2025 года Алексей Лазарев снова стал участвовать в боевых действиях, но в другом подразделении, где отвечал за направление дронов. Его ликвидировали 19 января.

Ранее сообщалось, что на Украине ликвидировали бразильского наемника ВСУ. Уроженец штата Сан-Пауло прибыл в страну в ноябре.

* Организация, внесенная Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.