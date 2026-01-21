Волочкова рассказала, как на ее внешности сказывается «отсутствие жрачки»

Анастасия Волочкова во время своего юбилея в очередной раз дала возможность восхититься своей внешностью. К 50-летию Настя подошла во всеоружии: стройная, подтянутая и очень-очень худая. Поклонники, заполнившие зал, не могли скрыть своего восхищения. Они весь вечер осыпали ее комплиментами. В какой-то момент балерина не стала юлить и рассказала, как на ее внешности сказывается «отсутствие жрачки». Контроль за рационом, а также ежедневные тренировки, по словам балерины, позволяют ей в 50 лет выглядеть шикарно. Зрители тут же устроили Волочковой овации: за то, что она откровенна в любых ситуациях, ее и любят уже много-много лет.