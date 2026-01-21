Актриса фильма «Любка» Анастасия Городенцева умерла в возрасте 42 лет

Об этом 21 января сообщил портал «Кино-театр.ру» со ссылкой на ее коллегу и актрису фильма «Я худею» и сериала «Полярный» Марию Букнис.
Уточняется, что Городенцева умерла еще 13 января 2025 года, но о смерти артистки стало известно сегодня. По предварительной информации, она болела онкологией.
Актриса родилась в Москве в 1983 году. В детстве Городенцева посещала театральную студию, а после школы поступила в Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина. Кроме того, она окончила режиссерский факультет ВТУ им. Б. В. Щукина.
Широкую известность актриса обрела после драмы «Любка», в которой сыграла героиню Ирину Зальцман. Свою последнюю роль Городенцева исполнила в 2023 году, она сыграла в фильме «Идеальное заблуждение».