Актриса фильма «Любка» Анастасия Городенцева умерла в возрасте 42 лет

Актриса родилась в Москве в 1983 году. В детстве Городенцева посещала театральную студию, а после школы поступила в Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина. Кроме того, она окончила режиссерский факультет ВТУ им. Б. В. Щукина.