Путин обсудил с правительством продление работы яслей

Вопрос о возможном увеличении времени работы детских яслей, поднятый в ходе прямой линии, стал предметом обсуждения с высшим руководством страны. Президент Владимир Путин сообщил на совещании, что данная инициатива обсуждалась с премьер-министром Михаилом Мишустиным и вице-премьером Татьяной Голиковой, отвечающей за социальную политику.
Как отметил Путин, в обращениях граждан, поступивших во время прямой линии, высказывались пожелания о более гибком графике работы яслей, чтобы родители имели возможность забирать детей после окончания трудового дня без спешки и неудобств.
«Мы обсуждали эти вопросы и с председателем правительства после прямой линии, и с вице-премьером, курирующим эти вопросы. Правительство прорабатывает эти и другие инициативы. Поручения на этот счет тоже давались», — сказал российский лидер.
Он подчеркнул, что продление времени работы детских яслей и садов будет способствовать более быстрому возвращению женщин к трудовой деятельности после декретного отпуска и сохранению ими профессиональной компетенции.
«Очень важно для женщины после рождения ребенка как можно быстрее вернуться на работу, не потерять квалификацию. А что может помочь это сделать? Вот как раз ясельные группы, как раз продление нахождения ребенка в ясельных группах и в детских садах», — пояснил Путин.
Вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко доложили президенту о текущей ситуации с обеспечением мест в яслях и детских садах в различных регионах страны.
Глава государства акцентировал внимание на необходимости совершенствования системы поддержки семей с детьми, напомнив, что малообеспеченные семьи имеют право на получение помощи, начиная с периода беременности женщины и до достижения ребенком 17-летнего возраста. Однако, по его словам, поступают обращения от граждан, указывающие на отдельные недостатки и неточности в процедуре получения выплат, в частности, когда доход семьи незначительно превышает установленный лимит.
«Договорились оперативно отработать меры вместе с коллегами в Государственной думе, в регионах», — резюмировал глава государства.