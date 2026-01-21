Хирург Монахов предупредил об опасности использования корректирующего белья

Утягивающее белье может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем, включая грыжу и проблемы с пищеварением. Об этом «Ленте.ру» сообщил хирург Дмитрий Монахов.
По его словам, длительное ношение корректирующих трусов, корсетов и плотных поясов способно вызывать боль в животе и изжогу.
Врач пояснил, что сдавление увеличивает внутрибрюшное давление при наклонах или кашле, перегружая слабые места брюшной стенки. Это создает риск развития грыжи, особенно у людей с ослабленными тканями после беременности, операций или при ожирении.
Ранее врач Халиль Зиятдинов раскрыл опасности надлома рёбер в погоне за узкой талией.