Хирург Монахов предупредил об опасности использования корректирующего белья

Хирург Дмитрий Монахов заявил, что утягивающее белье может спровоцировать развитие паховой грыжи.

Источник: Аргументы и факты

Утягивающее белье может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем, включая грыжу и проблемы с пищеварением. Об этом «Ленте.ру» сообщил хирург Дмитрий Монахов.

По его словам, длительное ношение корректирующих трусов, корсетов и плотных поясов способно вызывать боль в животе и изжогу.

Врач пояснил, что сдавление увеличивает внутрибрюшное давление при наклонах или кашле, перегружая слабые места брюшной стенки. Это создает риск развития грыжи, особенно у людей с ослабленными тканями после беременности, операций или при ожирении.

Ранее врач Халиль Зиятдинов раскрыл опасности надлома рёбер в погоне за узкой талией.