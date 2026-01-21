Россияне смогут получать лекарства через «Почту России»

Закон об отпуске лекарств через «Почту России» будет принят до конца января, заявил Мурашко.
Законопроект, позволяющий организовать доставку лекарственных препаратов через «Почту России», направлен на рассмотрение в правительство. Ожидается, что документ будет одобрен до конца января, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
«Я думаю, что до конца января вопрос уже будет у нас решен, потому что документ всеми согласован, внесен в правительство», — сказал Мурашко. Трансляция совещания президента РФ с членами правительства велась на телеканале «Россия 24».
Ранее стало известно, что правительство России намерено направить 16,5 млрд рублей на противодействие серому импорту путем внедрения системы СПОТ в период с 2026 по 2028 год. Предполагалось, что реализация этих мер позволит увеличить объем налоговых поступлений в бюджет, передает «Царьград».