Россияне смогут получать лекарства через «Почту России»

Законопроект, позволяющий организовать доставку лекарственных препаратов через «Почту России», направлен на рассмотрение в правительство. Ожидается, что документ будет одобрен до конца января, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Закон об отпуске лекарств через «Почту России» будет принят до конца января, заявил Мурашко.

«Я думаю, что до конца января вопрос уже будет у нас решен, потому что документ всеми согласован, внесен в правительство», — сказал Мурашко. Трансляция совещания президента РФ с членами правительства велась на телеканале «Россия 24».

Ранее стало известно, что правительство России намерено направить 16,5 млрд рублей на противодействие серому импорту путем внедрения системы СПОТ в период с 2026 по 2028 год. Предполагалось, что реализация этих мер позволит увеличить объем налоговых поступлений в бюджет, передает «Царьград».