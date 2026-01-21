Путин заявил о колоссальном прогрессе российской фармацевтики

Глава Минпромторга Антон Алиханов предоставил конкретные цифры на совещании с Путиным. Он сообщил, что отечественные производители выпускают 86% всех наименований из перечня жизненно необходимых лекарств.
«Две трети из них могут производиться на основе российских фармсубстанций», — уточнил министр.
Общая доля российских препаратов на внутреннем рынке, по его словам, составляет 63%, а в государственных закупках превышает 80%. Президент поддержал курс на наращивание собственных исследований и развитие отрасли.
Ранее сообщалось, что фракция «Справедливая Россия» подготовила законопроект о полной компенсации стоимости назначенных врачом лекарств для пенсионеров с низким доходом. Люди старше 70 лет тратят более 80% своих доходов на основные расходы, в первую очередь на лекарства и лечение. При этом почти 90% россиян в возрасте от 60 лет и старше живут с хроническими заболеваниями.
