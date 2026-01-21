Ричмонд
Путин заявил о колоссальном прогрессе российской фармацевтики

Российская фармацевтическая отрасль достигла значительных успехов, но продолжает работу над повышением независимости. Об этом заявил президент Владимир Путин, оценив прогресс как колоссальный, но требующий дальнейших усилий.

Источник: Life.ru

Глава Минпромторга Антон Алиханов предоставил конкретные цифры на совещании с Путиным. Он сообщил, что отечественные производители выпускают 86% всех наименований из перечня жизненно необходимых лекарств.

«Две трети из них могут производиться на основе российских фармсубстанций», — уточнил министр.

Общая доля российских препаратов на внутреннем рынке, по его словам, составляет 63%, а в государственных закупках превышает 80%. Президент поддержал курс на наращивание собственных исследований и развитие отрасли.

Ранее сообщалось, что фракция «Справедливая Россия» подготовила законопроект о полной компенсации стоимости назначенных врачом лекарств для пенсионеров с низким доходом. Люди старше 70 лет тратят более 80% своих доходов на основные расходы, в первую очередь на лекарства и лечение. При этом почти 90% россиян в возрасте от 60 лет и старше живут с хроническими заболеваниями.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

