Путин заявил о колоссальном прогрессе российской фармацевтики

Ранее сообщалось, что фракция «Справедливая Россия» подготовила законопроект о полной компенсации стоимости назначенных врачом лекарств для пенсионеров с низким доходом. Люди старше 70 лет тратят более 80% своих доходов на основные расходы, в первую очередь на лекарства и лечение. При этом почти 90% россиян в возрасте от 60 лет и старше живут с хроническими заболеваниями.