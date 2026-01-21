Решетников представил Путину план развития подмосковной пекарни «Машенька»

— Такой бизнес может воспользоваться освобождением от уплаты НДС при условии выплаты заработной платы на уровне средней по отрасли для данного региона за прошлый год. Также можно получить льготную ставку по страховым взносам в 15 процентов, так как общепит у нас относится к отраслям экономики предложения, — отметил Решетников во время совещания Путина с членами правительства России.